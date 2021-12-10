Лопесу б повчитися: як Ломаченко і Коммі поводилися на дуелі поглядів

Ломаченко і Коммі показали однакову вагу / Фото: Top Rank Instagram

За добу до бою вага Ломаченка та Коммі становила 60,9 кг. Нагадаємо, ліміт легкої ваги становить 61,2 кг.

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За добу боксери трохи наберуть у вазі, але це допустимо. А ось де Коммі точно матиме перевагу – так це у габаритах.

Ганський боксер, який отримав прізвисько "Термінатор", на три сантиметри вище за українця, а також має більший розмах рук на цілих 12 см!

Після зважування боксери за традицією подивилися один одному у вічі. дуель поглядів пройшла у теплій атмосфері. Боксери обмінялися парою фраз, а потім з усмішками на обличчі потиснули один одному руки.

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Переможець бою Ломаченко – Коммі отримає шанс воювати за титули, якими зараз володіє Джордж Камбосос. У Мережі вже навіть з'явилася ймовірна дата бою між Ломаченком та Камбососом.