Лопесу бы поучиться: как Ломаченко и Комми вели себя на дуэли взглядов

Ломаченко и Комми показали одинаковый вес / Фото: Top Rank Instagram

За сутки до боя вес Ломаченко и Комми составил 60,9 кг. Напомним, лимит легкого веса составляет 61,2 кг.

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За оставшиеся сутки боксеры немного наберут в весе, но это допустимо. А вот где Комми точно будет иметь преимущество – так это в габаритах.

Ганский боксер, получивший прозвище "Терминатор", на три сантиметра выше украинца, а также имеет больший размах рук на целых 12 см!

После взвешивания боксеры по традиции посмотрели друг другу в глаза. дуэль взглядов прошла в теплой атмосфере. Боксеры обменялись парой фраз, а затем с улыбками на лице пожали друг другу руки.

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Победитель боя Ломаченко – Комми получит шанс сразиться за титулы, которыми сейчас владеет Джордж Камбосос. В Сети уже даже появилась вероятная дата боя между Ломаченко и Камбососом.