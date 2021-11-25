24 листопада 19:45
Інтер 2
Шахтар 0
24 листопада 19:46
Бешикташ 1
Аякс 2
24 листопада 22:00
Брюгге 0
Лейпциг 5
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті 2
ПСЖ 1
24 листопада 22:00
Атлетіко 0
Мілан 1
24 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Порту 0
24 листопада 22:00
Спортинг 3
Боруссія Д 1
24 листопада 22:00
Шериф 0
Реал 3
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
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Лопес погодився на реванш із Ломаченком

Олег Люлька
25 листопада, 08:18
Але лише за умови, що український боксер підніметься до першого напівсереднього дивізіону

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес згоден провести повторний бій із Василем Ломаченком, якого здолав одноголосним рішенням суддів у жовтні минулого року.

Але для цього Ломаченко має піднятися до категорії 140 фунтів (63,5 кг).

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Про це Теофімо Лопес заявив в інтерв'ю Complex.com.

"Щоб реванш із Ломаченком відбувся, українець має піднятися до категорії 140 фунтів. Якщо вони хочуть добитися цього бою, нехай піднімаються. Коли я бився з Ломаченком торік, то зробив вагу, але відчував себе надто легким. Мені здавалося, що Ломаченко був важчим за мене", – заявив Лопес.

Теофімо Лопес – Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

"Моє тіло просто вимагає: "Пішли до першої напівсередньої ваги. Що ми ще тут забули?" Люди побачать реванш із Ломаченком, якщо він підніметься у 140. До зустрічі у першій напівсередній вазі", – додав Лопес.

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Прощальною піснею Лопеса у легкій вазі має стати поєдинок проти австралійця Джорджа Камбососа 27 листопада на рингу "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Теофімо Лопес vs Джордж Камбосос

Там же, 11 грудня, Василь Ломаченко поб'ється з африканцем Річардом Коммі на прізвисько Термінатор.

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Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images