24 ноября 19:45
Интер 2
Шахтер 0
24 ноября 19:46
Бешикташ 1
Аякс 2
24 ноября 22:00
Брюгге 0
Лейпциг 5
24 ноября 22:00
Манчестер Сити 2
ПСЖ 1
24 ноября 22:00
Атлетико 0
Милан 1
24 ноября 22:00
Ливерпуль 2
Порту 0
24 ноября 22:00
Спортинг 3
Боруссия Д 1
24 ноября 22:00
Шериф 0
Реал 3
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Мариуполь --
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Десна --
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Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
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Лопес согласился на реванш с Ломаченко

Олег Люлька
25 ноября, 08:18
Но лишь при условии, что украинский боксер поднимется в первый полусредний дивизион

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес согласен провести повторный бой с Василием Ломаченко, которого одолел единогласным решением судей в октябре прошлого года.

Но для этого Ломаченко должен подняться в категорию 140 фунтов (63,5 кг).

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Об этом Теофимо Лопес заявил в интервью Complex.com.

"Чтобы реванш с Ломаченко состоялся, украинец должен подняться в категорию 140 фунтов. Если они хотят добиться этого боя, пусть поднимаются. Когда я дрался с Ломаченко в прошлом году, то сделал вес, но чувствовал себя слишком легким. Мне казалось, что Ломаченко был тяжелее меня", – заявил Лопес.

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

"Мое тело просто требует: "Пошли в первый полусредний вес. Что мы еще здесь забыли?" Люди увидят реванш с Ломаченко, если он поднимется в 140. До встречи в первом полусреднем весе", – добавил Лопес.

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Прощальной песней Лопеса в легком весе должен стать поединок против австралийца Джорджа Камбососа 27 ноября на ринге "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос

Там же, 11 декабря, Василий Ломаченко подерется с африканцем Ричардом Комми по прозвищу Терминатор.

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Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images