28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
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Вест Хем 2
Манчестер Сіті 2
15 травня 19:00
Мілан 2
Аталанта 0
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Лондон, гуд бай. Ярмоленко зворушливо попрощався з фанами Вест Гема

Сергій Шаховець
15 травня, 21:35
Англійський етап кар'єри Андрія Ярмоленка наближається до завершення. Після закінчення сезону українець покине "молотобійців"

Андрій Ярмоленко залишає Вест Хем / Фото: Reuters

У матчі 37-го туру АПЛ лондонський Вест Гем зумів відібрати очки у лідера чемпіонату МанСіті (2:2). На заключні хвилини матчу тренер "молотобійців" Девід Мойєс випустив українського вінгера Андрія Ярмоленка.

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Після завершення зустрічі Андрій Ярмоленко разом з сім'єю вийшов попрощався з уболівальниками Вест Гема. У руках у футболіста був український прапор. На трибунах стадіону фани також принесли з собою "синьо-жовтий" стяг.

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30 червня у Ярмоленка закінчує контракт з лондонським клубом і в майбутньому сезоні він захищатиме кольори іншої команди.

Андрій Ярмоленко перейшов до Вест Гему влітку 2018 року. За трансфер українця боси клубу віддали дортмундській Борусії 20 млн євро. У складі "молотобійців" Ярмоленко зіграв 85 матчів, забив 13 м'ячів та віддав 7 асистів.