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Лондон, гуд бай. Ярмоленко трогательно попрощался с фанами Вест Хэма (видео)

Сергей Шаховец
15 мая, 21:35
Английский этап карьеры Андрея Ярмоленко близится к завершению. По окончании сезона украинец покинет "молотобойцев"

Андрей Ярмоленко покидает Вест Хэм / Фото: Reuters

В матче 37-го тура АПЛ лондонский Вест Хэм сумел отобрать очки у лидера чемпионата МанСити (2:2). На заключительные минуты матча тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил украинского вингера Андрея Ярмоленко.

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После завершения встречи Андрей Ярмоленко вместе с семьей вышел попрощался с болельщиками Вест Хэма. В руках футболиста был украинский флаг. На трибунах стадиона фаны также принесли с собой "сине-желтый" стяг.

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30 июня у Ярмоленко заканчивается контракт с лондонским клубом и в будущем сезоне он будет защищать цвета другой команды.

Андрей Ярмоленко перешел в Вест Хэм летом 2018 года. За трансфер украинца боссы клуба отдали дортмундской Боруссии 20 млн евро. В составе "молотобойцев" Ярмоленко сыграл 85 матчей, забил 13 мячей и отдал 7 ассистов.