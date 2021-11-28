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11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
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Ломаченка відсувають! Співпромоутер Усика назвав наступного суперника Камбососа

Олег Люлька
28 листопада, 19:42
Після перемоги над Теофімо Лопесом австралійцю Джорджу Камбососу готують бій зі ще одним американцем – непереможним Девіном Хейні

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Свій наступний поєдинок австралієць Джордж Камбосос, котрий сенсаційно здолав Теофімо Лопеса, проведе не проти Василя Ломаченка, а проти Девіна Хейні.

Такий план промоутера Камбососа Едді Хірна, який є і співпромоутером Олександра Усика.

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У поєдинку з Хейні Камбосос, який здобув пояси WBA, IBF та WBO, міг би додати до своєї колекції титул WBC, яким володіє непереможний Девін.

"Звісно, ми хотіли б організувати бій за всі пояси з Девіном Хейні. Це великий бій, проте Девіну спочатку необхідно перемогти Джо Діаса 4 грудня".

"Погляньте, що відбувається – аутсайдери перемагають. Тому Девіну краще зосередитися. Я був би радий привезти його до Австралії", – наводить слова Хірна Fightnews.

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

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Раніше ми писали, що не виключений бій Джорджа Камбососа проти Василя Ломаченка – українцю вже навіть напророкували у ньому перемогу. Щоправда, насамперед 11 грудня Васі потрібно впоратися з Річардом Коммі.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Однак австралієць може відмовитися від зустрічі з Васею на цьому етапі, пам'ятаючи попередження Лопеса-старшого: "Ломаченко з'їсть і Хейні, і Девіса. Він з'їсть будь-кого в легкому дивізіоні. Але якщо вони зачекають два-три роки, то це буде вже зовсім інша історія".

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