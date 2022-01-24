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Ломаченко згадав дитинство. За його життя переживають фанати

Андрій Трофімов
24 січня, 20:12
Знаменитий боксер вирішив зіграти у хокей, але його попередили, що потрібно робити це акуратно – лід може бути тонким

Ломаченко ринг змінив на лід / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко змінив вид спорту. Замість боксерських рукавичок взяв у руки ключку та зіграв у хокей.

"І тут був спійманий уривок із дитинства", – філософськи підписав фотографію в Instagram Ломаченко.

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Під фото підписники переймаються життям боксера. "На лимані не зовсім безпечно", "Обережніше на льоду", – попереджають вони боксера. І справді, поруч видно відкриту воду.

Нагадаємо, раніше промоутер Ломаченка Боб Арум заявив, що розраховує провести поєдинок між Василем та Камбососом у квітні цього року у Сіднеї. На користь цього варіанта Арум назвав той факт, що Ломаченко популярніший в Австралії, ніж Хейні.

Свій останній бій наш боксер провів у грудні. Ломаченко переміг ганця Річарда Коммі одноголосним рішенням суддів у видовищному поєдинку, довівши, що його рано списують із рахунків!

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Ломаченко переміг Коммі, але не нокаутував / Фото: Getty Images