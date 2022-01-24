24 января 15:30 Онлайн
Шахтер 4
Вольфсбергер 1
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
27 января 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глимт --
28 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
31 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости хоккея

Ломаченко вспомнил детство. За его жизнь переживают фанаты

Андрей Трофимов
24 января, 20:12
Знаменитый боксер решил сыграть в хоккей, но его предупредили, что нужно делать это аккуратно – лед может быть тонким

Ломаченко ринг сменил на лед / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко сменил вид спорта. Вместо боксерских перчаток взял в руки клюшку и сыграл в хоккей.

"И тут был пойман отрывок из детства", – философски подписал фотографию в Instagram Ломаченко.

Реклама

Под фото подписчики беспокоятся о жизни боксера. "На лимане не совсем безопасно", "Аккуратней на льду", – предупреждают они боксера. И правда, рядом видна открытая вода.

Напомним, ранее промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что рассчитывает провести поединок между Василием и Камбососом в апреле этого года в Сиднее. В пользу этого варианта Арум назвал тот факт, что Ломаченко более популярен в Австралии, чем Хейни.

Свой последний бой наш боксер провел в декабре. Ломаченко победил ганца Ричарда Комми единогласным решением судей в зрелищном поединке, доказав, что его рано списывают со счетов!

Реклама

Ломаченко победил Комми, но не нокаутировал / Фото: Getty Images