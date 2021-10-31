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Ломаченко vs Термінатор: Лопес прибив прогнозом суперника Васі

Олег Люлька
31 жовтня, 16:31
На думку батька Теофімо Лопеса, у ганця Річарда Коммі немає жодних шансів проти Василя Ломаченка 11 грудня у Нью-Йорку

Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Сьогодні промоутери офіційно підтвердили, що бій Ломаченко – Коммі відбудеться 11 грудня.

Уперше в історії на профі-рингу у Васі буде суперник із Африки.

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Як ми вже писали, букмекери дають Коммі 17 відсотків на перемогу.

Але батько кривдника українця Теофімо Лопеса з аналітиками не згоден. На його думку, шансів у Річарда Коммі на прізвисько Термінатор проти Васі – нуль.

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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"Я говорив, що Ломаченко нокаутує Накатані у сьомому раунді, і це сталося. Щоправда, трохи пізніше, але я знав, що Ломаченко переможе. Я вважаю, що зараз він найкращий боєць у легкій вазі. Я гадаю, що він переможе всіх. Ломаченко поб'є Річарда Коммі, а зрештою і інших", – наводить слова Теофімо Лопеса-старшого Fightnews.

Теофімо Лопес зі своїм батьком / Фото: Instagram

Але ось у реванші Ломаченку Лопес-старший вкотре відмовив.

"Ми не збираємося жертвувати чортовою вагою, щоб вийти в ринг слабкими і побитися з цим хлопцем".

"Після бою з Камбососом (27 листопада) ми підемо за великими хлопцями. Бій з Джошем Тейлором (у першому напівсередньому дивізіоні) – це краще, ніж реванш із Ломаченком. Ми двічі поспіль станемо абсолютними чемпіонами. Цього ніколи не робили", – будує плани Теофімо Лопес-старший.

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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Зазначимо, що аналітики включили бій Ломаченко – Коммі до ТОП-10 поєдинків під ялинку.