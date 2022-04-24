Порозуміння нам! Ломаченко неоднозначно привітав усіх із Великоднем

Ломаченко привітав православних з Великоднем / Фото: Колаж: Сьогодні

Василь Ломаченко другий тиждень поспіль вітає всіх православних із церковним святом. Легендарний боксер не наголошує на українцях, а вітає всіх віруючих цієї релігії.

Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

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Православ'я є основною вірою у Росії, яка веде жорстоку війну проти України. Відповідно і православного населення там набагато більше, ніж у нашій країні.

Своє неоднозначне привітання Ломаченко зробив у Instagram , де за 2 місяці війни з'явилися лише 3 церковні пости та голуб світу у кольорах державних прапорів України та Росії.

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"Христос Вокруг! Зі Святом Православні! Миру, кохання та порозуміння нам!" – написав Василь Ломаченко.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко вступив до лав тероборони у рідному місті Білгород-Дністровському. Він стоїть на захисті України від вторгнення орків. Але його пости миру та добра завжди спрямовані в обидва боки, що підтверджує неоднозначність його позиції, а може, дійсно діяльність українського боксера спрямована з акцентом на відданість церкви.