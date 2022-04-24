Взаимопонимания нам! Ломаченко неоднозначно поздравил всех с Пасхой

Ломаченко поздравил православных с Пасхой / Фото: Коллаж: Сегодня
Василий Ломаченко вторую неделю подряд поздравляет всех православных с церковным праздником. Легендарный боксер не акцентирует внимание на украинцах, а поздравляет всех верующих этой религии.
Православие является основной верой в России, которая ведет жестокую войну против Украины. Соответственно и православного населения там намного больше, чем в нашей стране.
Свое неоднозначное поздравление Ломаченко сделал в Instagram, где за два месяца войны появились всего три церковных поста и голубь мира в цветах государственных флагов Украины и России.
"Христос Вокрес! С Праздником Православные!
Мира, любви и взаимопонимания нам!" – написал Василий Ломаченко.
Напомним, что Василий Ломаченко вступил в ряды теробороны в родном городе Белгороде-Днестровском. Он стоит на защите Украины от вторжения орков. Но его посты мира и добра всегда направлены в обе стороны, что подтверждает неоднозначность его позиции, а может действительно деятельность украинского боксера направлена с акцентом на преданность церкви.