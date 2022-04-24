Взаимопонимания нам! Ломаченко неоднозначно поздравил всех с Пасхой

Ломаченко поздравил православных с Пасхой / Фото: Коллаж: Сегодня

Василий Ломаченко вторую неделю подряд поздравляет всех православных с церковным праздником. Легендарный боксер не акцентирует внимание на украинцах, а поздравляет всех верующих этой религии.

Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

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Православие является основной верой в России, которая ведет жестокую войну против Украины. Соответственно и православного населения там намного больше, чем в нашей стране.

Свое неоднозначное поздравление Ломаченко сделал в Instagram, где за два месяца войны появились всего три церковных поста и голубь мира в цветах государственных флагов Украины и России.

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"Христос Вокрес! С Праздником Православные! Мира, любви и взаимопонимания нам!" – написал Василий Ломаченко.

Напомним, что Василий Ломаченко вступил в ряды теробороны в родном городе Белгороде-Днестровском. Он стоит на защите Украины от вторжения орков. Но его посты мира и добра всегда направлены в обе стороны, что подтверждает неоднозначность его позиции, а может действительно деятельность украинского боксера направлена с акцентом на преданность церкви.