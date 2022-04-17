Ломаченко прервал обет молчания ради праздника

Украинский боксер Василий Ломаченко поздравил в социальной сети своих подписчиков с Вербным воскресеньем

Василий Ломаченко / Фото: AFP

Экс-чемпион мира в трех весовых дивизионах Василий Ломаченко в первые дни войны вступил в тероборону Белгород-Днестровского.

С начала военных действий украинский спортсмен редко радует публикациями своих подписчиков. Но в честь религиозного праздника Василий прервал обет молчания.

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Прославленный боксер поздравил своих фолловеров в Instagram с Вербным воскресеньем – христианским праздником, предшествующим Пасхе.

Специально для праздника Ломаченко подготовил цитату Иоанна Златоуста и пожелал всем мира.

"Убедим себя, что, хотя бы мы тысячи раз употребляли старание, мы никогда не сможем творить добрых дел, если не будем пользоваться помощью свыше. СВТ. Иоанн Златоуст.

С Праздником! Мира всем", – написал Ломаченко.

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Ранее украинский боксер угодил в скандал после публикации пятиминутной проповеди священника, где просил "помиловать нас грешных". На спортсмена обрушились с критикой в комментариях за его приверженность к церкви Московского патриархата.