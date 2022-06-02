Ломаченко тягнуть із війни на ринг! Українцю поставили ультиматум

Василю Ломаченку доведеться обирати між боксерською кар'єрою та службою у теробороні

Вже 5 червня австралійський боксер Джордж Камбосос проведе поєдинок проти чемпіона WBC Девіна Хейні. Спочатку суперником абсолютного чемпіона мав стати українець Василь Ломаченко.

Проте наш співвітчизник вирішив призупинити кар'єру через війну проти Росії. Екс-чемпіон світу у трьох дивізіонах прибув на Батьківщину та вступив у тероборону Білгород-Дністровського.

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Втім, зовсім скоро Василеві доведеться обирати між боксерською кар'єрою та службою на благо України. Президент Top Rank Тодд Дю Беф закликав Ломаченка визначитися після бою між Камбососом та Хейні.

"Ми розмовляли лише з його радником, який сказав нам, що Василь дуже багато тренується в Україні. Це дуже особисті речі, ми нічого не можемо зробити. Ми запропонували йому поєдинок із Камбососом і він сказав, що хоче залишитися та підтримати свою країну. Ми поставилися до цього з повагою, Хейні закрив це питання. Ломаченку доведеться вирішити для себе, своєї сім'ї та країни, де він хоче бути. Або він хоче повернутися до своєї професії, або бажає залишитись у сільській місцевості з усіма цивільними, захищаючи їх та допомагаючи по можливості. Очевидно, що ми хочемо, щоб психологічно та фізично він був у найкращій формі, тому йому потрібно миритися з тими рішеннями, які він ухвалює. Він сам повинен це зробити, ми можемо дати лише змогу".

Раніше батько Камбососа назвав можливу дату бою з Ломаченком. Джим Камбосос вважає, що цілком реально організувати поєдинок до кінця 2022 року.