2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
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Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
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Португалия --
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Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
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Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
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Ломаченко тянут с войны на ринг! Украинцу поставили ультиматум

Анатолий Дерека
2 июня, 16:48
Глава Top Rank ожидает, что Василий примет решение по своей дальнейшей карьере после боя между Камбососом и Хэйни

Василию Ломаченко придется выбирать между боксерской карьерой и службой в теробороне

Уже 5 июня австралийский боксер Джордж Камбосос проведет поедниок против чемпиона WBC Девина Хэйни. Изначально соперником абсолютного чемпиона должен был стать украинец Василий Ломаченко.

Однако наш соотечественник решил приостановить карьеру из-за войны против России. Экс-чемпион мира в трех дивизионах прибыл на Родину и вступил в тероборону Белгород-Днестровского.

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Впрочем, совсем скоро Василию придется выбирать между боксерской карьерой и службой на благо Украины. Президент Top Rank Тодд Дю Беф призвал Ломаченко определиться после боя между Камбососом и Хэйни.

"Мы разговаривали лишь с его советником, который сказал нам, что Василий довольно много тренируется в Украине. Это очень личные вещи, мы ничего не можем сделать.

Мы предложили ему поединок с Камбососом и он сказал, что хочет остаться и поддержать свою страну. Мы отнеслись к этому с уважением, Хэйни закрыл этот вопрос.

Ломаченко придется решить для себя, своей семьи и страны, где он хочет быть. Либо он хочет вернуться к своей профессии, либо желает остаться в сельской местности со всеми гражданскими, защищая их и помогая по возможности.

Очевидно, что мы хотим, чтобы психологически и физически он был в самой лучшей форме, поэтому ему нужно мириться с теми решениями, которые он принимает. Он сам должен это сделать, мы можем дать лишь возможности".

Ранее отец Камбососа назвал возможную дату боя с Ломаченко. Джим Камбосос считает, что вполне реально организовать поединок до конца 2022 года.