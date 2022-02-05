5 лютого 17:00
Евертон 4
Брентфорд 1
5 лютого 19:00
Інтер 1
Мілан 2
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ломаченко зробив пропозицію Камбососу

Олег Люлька
5 лютого, 19:54
Василь готовий за копійки битися з австралійцем, який є абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Слово – за Камбососом

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Мегафайт Ломаченко – Камбосос став ще ближчим.

Сьогодні Джордж Камбосос назвав американського боксера Девіна Хейні маніпулятором, який грає в карти, давши зрозуміти, що не має наміру мати з ним справу.

Реклама

При цьому австралієць звернувся до Ломаченка: "Гей, Василю, скажи Бобу Аруму (промоутеру українця) зробити серйозну пропозицію Лу Ді Беллі (промоутеру Камбососа)".

Ломаченко з відповіддю не забарився.

"Гей, чемпіоне, ми зробили тобі найкращу пропозицію. Чекаємо на твоє рішення", – написав у себе в Twitter Василь.

Отже, вже навесні Ломаченко може отримати шанс повернути звання короля легкого дивізіону в бою з Камбососом.

Реклама

Камбосос уже вивчає майбутнього опонента / Фото: Колаж: Сьогодні

Василь готовий поїхати битися в Австралію за значно скромніший гонорар, ніж Хейні. Що вигідно Камбососу, який за таких умов отримає більше грошей.

При цьому можливі відразу два поєдинки Ломаченко – Камбосос. Повторний відбудеться у разі поразки австралійця у першому.

Реклама

Дивіться, як Ломаченко та Камбосос виграли свої останні бої