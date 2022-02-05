Ломаченко зробив пропозицію Камбососу

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Мегафайт Ломаченко – Камбосос став ще ближчим.

Сьогодні Джордж Камбосос назвав американського боксера Девіна Хейні маніпулятором, який грає в карти, давши зрозуміти, що не має наміру мати з ним справу.

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При цьому австралієць звернувся до Ломаченка: "Гей, Василю, скажи Бобу Аруму (промоутеру українця) зробити серйозну пропозицію Лу Ді Беллі (промоутеру Камбососа)".

Ломаченко з відповіддю не забарився.

"Гей, чемпіоне, ми зробили тобі найкращу пропозицію. Чекаємо на твоє рішення", – написав у себе в Twitter Василь.

Отже, вже навесні Ломаченко може отримати шанс повернути звання короля легкого дивізіону в бою з Камбососом.

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Камбосос уже вивчає майбутнього опонента / Фото: Колаж: Сьогодні

Василь готовий поїхати битися в Австралію за значно скромніший гонорар, ніж Хейні. Що вигідно Камбососу, який за таких умов отримає більше грошей.

При цьому можливі відразу два поєдинки Ломаченко – Камбосос. Повторний відбудеться у разі поразки австралійця у першому.

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