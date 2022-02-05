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Интер --
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Брентфорд --
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Ломаченко сделал предложение Камбососу

Олег Люлька
5 февраля, 19:54
Василий готов за копейки драться с австралийцем, являющимся абсолютным чемпионом мира в легком весе. Слово – за Камбососом

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Мегафайт Ломаченко – Камбосос стал еще ближе.

Сегодня Джордж Камбосос назвал американского боксера Дэвина Хэйни манипулятором, играющим в карты, дав понять, что не намерен иметь с ним дело.

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При этом австралиец обратился к Ломаченко: "Эй, Василий, скажи Бобу Аруму (промоутеру украинца) сделать серьезное предложение Лу Ди Белле (промоутеру Камбососа)".

Ломаченко с ответом медлить не стал.

"Эй, чемпион, мы сделали тебе самое лучшее предложение. Ждем твоего решения", – написал у себя в Twitter Василий.

Стало быть, уже этой весной Ломаченко может получить шанс вернуть звание короля легкого дивизиона в бою с Камбососом.

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Камбосос уже изучает будущего оппонента / Фото: Коллаж: Сегодня

Василий готов поехать драться в Австралию за куда более скромный гонорар, чем Хэйни. Что выгодно Камбососу, который при таких раскладах получит больше денег.

При этом возможны сразу два поединка Ломаченко – Камбосос. Повторный состоится в случае поражения австралийца в первом.

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Смотрите, как Ломаченко и Камбосос выиграли свои последние бои