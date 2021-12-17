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Ломаченко, посунься! Берінчик хоче битися з Камбососом цієї зими

Сергій Шаховець
17 грудня, 20:42
Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик впевнений у своїй перемозі над абсолютом Джорджем Камбососом, якщо такий бій відбудеться

Берінчик готовий "наваляти" Камбососу / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні бою з російським боксером Ісою Чанієвим українець поділився своїми планами на майбутні поєдинки.

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"- Денисе, є бажання комусь конкретному наваляти – Хейні, Джервонте, Камбососу?

- Наваляти можна їм кожному. Головне, щоб вони вибрали мене.

Якщо вони скажуть "Алло, Деня", або "Алло, Олександр Красюк", то через 2 місяці можемо на будь-кого вискакувати, показувати класний яскравий вихід, бокс та шоу", – сказав Берінчик в інтерв'ю luckypunchnet.

Нагадаємо, що 18 грудня у Броварах відбудеться бій між українським боксером Денисом Берінчиком та росіянином Ісою Чанієвим. Для нашого співвітчизника це буде 16 бій серед професіоналів. Усі попередні 15 завершилися його перемогами, 9 із них – нокаутами.

Берінчик зустрінеться з Чанієвим / Фото: Facebook

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У свою чергу, абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос досі ще не визначився, з ким проведе наступний поєдинок.

Після перемоги Василя Ломаченка над Річардом Коммі, українець став неофіційним претендентом на титули Джорджа Камбососа.

Ломаченко переміг Коммі, але не нокаутував / Фото: Getty Images

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Раніше промоутер українського боксера Боб Арум заявив, що наприкінці 2022 року він організує чемпіонський бій Ломаченка та Камбососа.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні