Ломаченко піднявся у рейтингу найкращих боксерів світу

Василь Ломаченко / Фото: Getty Images
У першому рейтингу WBA за 2022 рік Василь Ломаченко перемістився з четвертого на третій рядок. Навіть не проводячи боїв у цей проміжок часу.
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Це сталося завдяки тому, що з рейтингу найкращих легковаговиків (до 61 кг) узагалі вилетів попередній володар третього рядка венесуелець Хорхе Лінарес, якого Ломаченко нокаутував чотири роки тому.
Додамо, що суперчемпіоном WBA у легкій вазі є Джордж Камбосос, простим чемпіоном – Джервонта Девіс, а вище за Ломаченка в рейтингу розташувалися Роландо Ромеро та Мішель Рівера.
Топ-10 легковаговиків за версією WBA
- 1. Роландо Ромеро
- 2. Мішель Рівера
- 3. Василь Ломаченко
- 4. Мігель Васкес
- 5. Теофімо Лопес
- 6. Вільям Сепеда
- 7. Роман Андрєєв
- 8. Ізреель Корралес Гонсалес
- 9. Ісус Сарачо
- 10. Гері Каллі
Додамо, що Ломаченко добивається бою з Камбососом за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, але не виключено, що австралієць вибере в суперники Девіна Хейні.
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