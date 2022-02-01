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Ломаченко піднявся у рейтингу найкращих боксерів світу

Андрій Трофімов
1 лютого, 16:54
Всесвітня боксерська асоціація розмістила українця на третьому рядку легковаговиків у своєму першому рейтингу 2022 року

Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

У першому рейтингу WBA за 2022 рік Василь Ломаченко перемістився з четвертого на третій рядок. Навіть не проводячи боїв у цей проміжок часу.

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Це сталося завдяки тому, що з рейтингу найкращих легковаговиків (до 61 кг) узагалі вилетів попередній володар третього рядка венесуелець Хорхе Лінарес, якого Ломаченко нокаутував чотири роки тому.

Додамо, що суперчемпіоном WBA у легкій вазі є Джордж Камбосос, простим чемпіоном – Джервонта Девіс, а вище за Ломаченка в рейтингу розташувалися Роландо Ромеро та Мішель Рівера.

Ломаченко та Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

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Топ-10 легковаговиків за версією WBA

  • 1. Роландо Ромеро
  • 2. Мішель Рівера
  • 3. Василь Ломаченко
  • 4. Мігель Васкес
  • 5. Теофімо Лопес
  • 6. Вільям Сепеда
  • 7. Роман Андрєєв
  • 8. Ізреель Корралес Гонсалес
  • 9. Ісус Сарачо
  • 10. Гері Каллі

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Додамо, що Ломаченко добивається бою з Камбососом за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, але не виключено, що австралієць вибере в суперники Девіна Хейні.

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