Ломаченко піднявся у рейтингу найкращих боксерів світу

Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

У першому рейтингу WBA за 2022 рік Василь Ломаченко перемістився з четвертого на третій рядок. Навіть не проводячи боїв у цей проміжок часу.

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Це сталося завдяки тому, що з рейтингу найкращих легковаговиків (до 61 кг) узагалі вилетів попередній володар третього рядка венесуелець Хорхе Лінарес, якого Ломаченко нокаутував чотири роки тому.

Додамо, що суперчемпіоном WBA у легкій вазі є Джордж Камбосос, простим чемпіоном – Джервонта Девіс, а вище за Ломаченка в рейтингу розташувалися Роландо Ромеро та Мішель Рівера.

Ломаченко та Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

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Топ-10 легковаговиків за версією WBA

1. Роландо Ромеро

2. Мішель Рівера

3. Василь Ломаченко

4. Мігель Васкес

5. Теофімо Лопес

6. Вільям Сепеда

7. Роман Андрєєв

8. Ізреель Корралес Гонсалес

9. Ісус Сарачо

10. Гері Каллі

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Додамо, що Ломаченко добивається бою з Камбососом за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, але не виключено, що австралієць вибере в суперники Девіна Хейні.

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