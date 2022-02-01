Ломаченко поднялся в рейтинге лучших боксеров мира

Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

В первом рейтинге WBA за 2022-й год Василий Ломаченко переместился с четвертой на третью строчку. Даже не проводя боев в этот промежуток времени.

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Это произошло благодаря тому, что из рейтинга лучших легковесов (до 61 кг) вообще вылетел предыдущий обладатель третьей строчки венесуэлец Хорхе Линарес, которого Ломаченко нокаутировал четыре года назад.

Добавим, что суперчемпионом WBA в легком весе является Джордж Камбосос, простым чемпионом – Джервонта Дэвис, а выше Ломаченко в рейтинге расположились Роландо Ромеро и Мишель Ривера.

Ломаченко и Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

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Топ-10 легковесов по версии WBA

1. Роландо Ромеро

2. Мишель Ривера

3. Василий Ломаченко

4. Мигель Васкес

5. Теофимо Лопес

6. Уильям Сепеда

7. Роман Андреев

8. Изреэль Корралес Гонсалес

9. Иисус Сарачо

10. Гэри Калли

Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Добавим, что Ломаченко добивается боя с Камбососом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, но не исключено, что австралиец в качестве соперника предпочтет Девина Хэйни.

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