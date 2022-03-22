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Ломаченко відмовився від поєдинку із Камбососом. У Василя зараз важливіший бій

Сергій Шаховець
22 березня, 09:13
Український боксер Василь Ломаченко не збирається залишати країну найближчим часом

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко ухвалив рішення відмовитися від титульного поєдинку з Джорджем Камбососом та залишитися в Україні.

Промоутер австралійця Лу Дібелла повідомив ESPN , з посиланням на слова менеджера українця Егіса Клімаса:

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"Егіс подякував мені та Джорджу за шанс битися за всі титули та окремо за те, що ми погодилися трохи довше почекати, враховуючи те, що відбувається в Україні.

У мене спалахнула днями надія – я почув, що український уряд дозволив Ломаченку виїзд із країни для підготовки до бою. Але коли ми так і не дочекалися остаточного підтвердження від Top Rank та Клімаса, то все самі зрозуміли – очевидно, що у Ломаченка зараз набагато важливіші справи порівняно з боксом".

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Джордж Камбосос відреагував на рішення українського боксера:

"Василю Ломаченку, я поважаю твоє рішення і повністю розумію його. Я молюся за тебе та за твою країну.

Будь ласка, залишайся в безпеці. Як тільки я витру підлогу Девіном Хейні, ми проведемо цей бій між двома справжніми чемпіонами. Благослови тебе Бог", – написав австралієць у своєму Twitter .