Ломаченко отказался от поединка с Камбососом. У Василия сейчас более важный бой

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко принял решение отказаться от титульного поединка с Джорджем Камбососом и остаться в Украине.

Промоутер австралийца Лу Дибелла сообщил ESPN, со ссылкой на слова менеджера украинца Эгиса Климаса:

"Эгис поблагодарил меня и Джорджа за шанс сразиться за все титулы и отдельно за то, что мы согласились немного дольше подождать, учитывая происходящее в Украине.

У меня вспыхнула на днях надежда – я услышал, что украинское правительство разрешило Ломаченко выезд из страны для подготовки к бою. Но когда мы так и не дождались окончательного подтверждения от Top Rank и Климаса, то всё сами поняли – очевидно, что у Ломаченко сейчас куда более важные дела в сравнении с боксом".