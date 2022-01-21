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Ломаченко – один із чотирьох. Камбосос вибере в суперники кращого з найкращих

Сергій Шаховець
21 січня, 10:22
Абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос продовжує набивати собі ціну перед наступним поєдинком

Камбосос уже вивчає майбутнього опонента / Фото: Колаж: Сьогодні

Австралієць, як відомо, не збирається проводити проміжних боїв, його цікавлять лише топбійці. Імператор навіть готовий провести реванш із Лопесом, але у пріоритеті інші зірки дивізіону.

"Я готовий навіть до реваншу з Лопесом. Але вся правда в тому, що вони більше не хочуть мати зі мною справи. Але якби вони попросили про це, то я не відмовив би. Зараз важливо інше. Я – бос. У тому числі і у своїй команді. І остаточний вибір опонента буде за мною. Але це не буде проміжний бій. Жодного прохідняка не дочекаєтеся.

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

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Хто мене цікавить? Ви знаєте імена. Мені подобаються варіанти з Девіном Хейні, Василем Ломаченком, Джервонтою Девісом та Раяном Гарсією . Це буде один із них. Даю вам 110%.

Чи хочуть вони всі битися? Про це я дізнаюся від їхніх промоутерів. Тільки через промоутерів ці бійці можуть підтвердити бажання вийти зі мною в ринг. Я ж виберу кращого з найкращих, як і обіцяв. Я вже почав вивчати всіх потенційних суперників. Дивлюсь бої, роблю замітки у блокнотику", – цитує чемпіона vringe.com.

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, раніше промоутер Ломаченка Боб Арум заявив, що розраховує провести поєдинок між Василем та Камбососом у квітні цього року у Сіднеї. На користь цього варіанта Арум назвав той факт, що Ломаченко популярніший в Австралії, ніж Хейні.

Боб Арум та Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

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На що абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос заявив, що в майбутньому бою люди прийдуть дивитися на нього, а не на суперника – чи то Василь Ломаченко або Девін Хейні.