Ломаченко – один из четверых. Камбосос выберет в соперники лучшего из лучших

Камбосос уже изучает будущего оппонента / Фото: Коллаж: Сегодня

Австралиец, как известно, не собирается проводить промежуточных боев, его интересуют только топ-бойцы. Император даже готов провести реванш с Лопесом, но в приоритете другие звезды дивизиона.

"Я готов даже к реваншу с Лопесом. Но вся правда в том, что они больше не хотят иметь со мной дела. Но если бы они попросили об этом, то я бы не отказал. Сейчас важно другое. Я – босс. В том числе и в своей команде. И окончательный выбор оппонента будет за мной. Но это не будет промежуточный бой. Никакого проходняка не дождетесь.

Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

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Кто меня интересует? Вы знаете имена. Мне нравятся варианты с Девином Хэйни, Василием Ломаченко, Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией. Это будет один из них. Даю вам 110%. Хотят ли они все драться? Об этом я узнаю от их промоутеров. Только через промоутеров эти бойцы могут подтвердить свое желание выйти со мной в ринг. Я же выберу лучшего из из лучших, как и обещал. Я уже начал изучать всех потенциальных соперников. Смотрю бои, делаю заметки в блокнотике", – цитирует чемпиона vringe.com.

Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, ранее промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что рассчитывает провести поединок между Василием и Камбососом в апреле этого года в Сиднее. В пользу этого варианта Арум назвал тот факт, что Ломаченко более популярен в Австралии, чем Хейни.

Боб Арум и Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

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На что абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос заявил, что в предстоящем бою люди придут смотреть на него, а не на соперника – будь то Василий Ломаченко или же Девин Хэйни.