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Ломаченко мовчить, поки його місто бомбардують! Боксера розносять у соцмережах (фото)

Андрій Трофімов
1 липня, 10:34
Відомий боксер ніяк не реагує на атаки фашистів на його місто. Натомість "ватні" пости в його Instagram продовжують дратувати підписників

Василь Ломаченко одягав прапор Білгород-Дністровського, а тепер мовчить про його обстріл

Фашисти продовжують знищувати інфраструктуру та мирних людей України. Сьогодні вночі армія кровожерного Путіна обстріляла Одеську область.

Постраждали турбаза, а також багатоповерхівка у Білгород-Дністровському районі. Відомо як мінімум про 17 загиблих. Зазвичай знаменитості різко реагують на атаки у їхніх рідних містах.

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Наприклад, уродженець Кременчука боксер В'ячеслав Сенченко назвав Росію країною-людожером після обстрілу ТЦ у його місті. А ось один з найвідоміших мешканців Білгород-Дністровського мовчить...

Йдеться про Василя Ломаченка, який начебто як служить у територіальній обороні міста. Маючи обліковий запис в Instagram на 2,1 мільйона передплатників, боксер не спромігся ані звинуватити Росію в тероризмі, ані просто підтримати людей.

Натомість його сторінка продовжує рясніти блювотними постами. Останнім було привітання з радянським святом – Днем перемоги 9 травня. Підпис "Спасибі діду за Перемогу" не потребує коментарів...

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І при цьому так контрастно виглядає фотографія Ломаченка у "синьо-жовтих" рукавичках по сусідству. А пост із картинкою "голуба миру" для України та Росії та молитви в ній і зовсім викликав роздратування у користувачів після обстрілу Одеської області.

  • Василю, Ви реально довбанутий? Сьогоднішній приліт по рідному місту, ні? Все одно за мир?
  • Ти взагалі людина!
  • Видалити !!!!!!!!!!!!!!! Доведи, що не всі мізки відбили.
  • Ну що там, коли ручки тиснутимемо рашистам?
  • Васю, ти ідіот. Як тобі такі картинки після того, як під цим прапором праворуч обстрілюють ракетами цивільних на смерть у твоєму ж Білгород-Дністровському?!
  • Позорище!!!!!!
  • Кінчений
  • Дибіл, вата
  • Васю, ти не Українець. Ганьба

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Залишається сподіватися, що Василь лише збирається з думками, щоб засудити країну-терориста та висловити свою принципову позицію. Аби вона не полягала в черговій недоречній молитві, закликах про абстрактну дружбу народів та інші спроби всидіти на двох стільцях...