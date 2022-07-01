Ломаченко мовчить, поки його місто бомбардують! Боксера розносять у соцмережах (фото)

Василь Ломаченко одягав прапор Білгород-Дністровського, а тепер мовчить про його обстріл
Фашисти продовжують знищувати інфраструктуру та мирних людей України. Сьогодні вночі армія кровожерного Путіна обстріляла Одеську область.
Постраждали турбаза, а також багатоповерхівка у Білгород-Дністровському районі. Відомо як мінімум про 17 загиблих. Зазвичай знаменитості різко реагують на атаки у їхніх рідних містах.
Наприклад, уродженець Кременчука боксер В'ячеслав Сенченко назвав Росію країною-людожером після обстрілу ТЦ у його місті. А ось один з найвідоміших мешканців Білгород-Дністровського мовчить...
Йдеться про Василя Ломаченка, який начебто як служить у територіальній обороні міста. Маючи обліковий запис в Instagram на 2,1 мільйона передплатників, боксер не спромігся ані звинуватити Росію в тероризмі, ані просто підтримати людей.
Натомість його сторінка продовжує рясніти блювотними постами. Останнім було привітання з радянським святом – Днем перемоги 9 травня. Підпис "Спасибі діду за Перемогу" не потребує коментарів...
І при цьому так контрастно виглядає фотографія Ломаченка у "синьо-жовтих" рукавичках по сусідству. А пост із картинкою "голуба миру" для України та Росії та молитви в ній і зовсім викликав роздратування у користувачів після обстрілу Одеської області.
- Василю, Ви реально довбанутий? Сьогоднішній приліт по рідному місту, ні? Все одно за мир?
- Ти взагалі людина!
- Видалити !!!!!!!!!!!!!!! Доведи, що не всі мізки відбили.
- Ну що там, коли ручки тиснутимемо рашистам?
- Васю, ти ідіот. Як тобі такі картинки після того, як під цим прапором праворуч обстрілюють ракетами цивільних на смерть у твоєму ж Білгород-Дністровському?!
- Позорище!!!!!!
- Кінчений
- Дибіл, вата
- Васю, ти не Українець. Ганьба
Залишається сподіватися, що Василь лише збирається з думками, щоб засудити країну-терориста та висловити свою принципову позицію. Аби вона не полягала в черговій недоречній молитві, закликах про абстрактну дружбу народів та інші спроби всидіти на двох стільцях...