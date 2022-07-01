Ломаченко мовчить, поки його місто бомбардують! Боксера розносять у соцмережах (фото)

Василь Ломаченко одягав прапор Білгород-Дністровського, а тепер мовчить про його обстріл

Фашисти продовжують знищувати інфраструктуру та мирних людей України. Сьогодні вночі армія кровожерного Путіна обстріляла Одеську область.

Постраждали турбаза, а також багатоповерхівка у Білгород-Дністровському районі. Відомо як мінімум про 17 загиблих. Зазвичай знаменитості різко реагують на атаки у їхніх рідних містах.

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Наприклад, уродженець Кременчука боксер В'ячеслав Сенченко назвав Росію країною-людожером після обстрілу ТЦ у його місті. А ось один з найвідоміших мешканців Білгород-Дністровського мовчить...

Йдеться про Василя Ломаченка, який начебто як служить у територіальній обороні міста. Маючи обліковий запис в Instagram на 2,1 мільйона передплатників, боксер не спромігся ані звинуватити Росію в тероризмі, ані просто підтримати людей.

Натомість його сторінка продовжує рясніти блювотними постами. Останнім було привітання з радянським святом – Днем перемоги 9 травня. Підпис "Спасибі діду за Перемогу" не потребує коментарів...

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І при цьому так контрастно виглядає фотографія Ломаченка у "синьо-жовтих" рукавичках по сусідству. А пост із картинкою "голуба миру" для України та Росії та молитви в ній і зовсім викликав роздратування у користувачів після обстрілу Одеської області.

Василю, Ви реально довбанутий? Сьогоднішній приліт по рідному місту, ні? Все одно за мир?

Ти взагалі людина!

Видалити !!!!!!!!!!!!!!! Доведи, що не всі мізки відбили.

Ну що там, коли ручки тиснутимемо рашистам?

Васю, ти ідіот. Як тобі такі картинки після того, як під цим прапором праворуч обстрілюють ракетами цивільних на смерть у твоєму ж Білгород-Дністровському?!

Позорище!!!!!!

Кінчений

Дибіл, вата

Васю, ти не Українець. Ганьба

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Залишається сподіватися, що Василь лише збирається з думками, щоб засудити країну-терориста та висловити свою принципову позицію. Аби вона не полягала в черговій недоречній молитві, закликах про абстрактну дружбу народів та інші спроби всидіти на двох стільцях...