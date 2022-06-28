Країна-людожер! Чемпіон світу з Кременчука сповнений злості на Росію

Російські війська продовжують руйнувати міста України. Армія фашистів постійно атакує інфраструктуру та вбиває мирних жителів.
Вчора світ жахнувся від обстрілу Кременчука. До міста прилетіли дві ракети, одна з них потрапила до торговельного центру "Амстор". 18 людей загинули.
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Теракт з боку Росії не залишив байдужим боксера із Кременчука В'ячеслава Сенченка. Екс-чемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі коротко описав суть усієї РФ на своїй сторінці в Instagram.
" Тварини. Росія – це країна-людожер. Країна-терорист!"
Також учора був атакований міський стадіон у Кременчуці. Цей теракт прокоментував президент Франції Еммануель Макрон, якого пізніше висміяв Олександр Долгополов.
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До слова, сьогодні фашисти не припинили тероризувати нашу країну. Окупанти обстріляли стадіон у Миколаєві , залишивши поряд з полем вирву глибиною 5 метрів.