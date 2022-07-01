Ломаченко молчит, пока его город бомбят! Боксера разносят в соцсетях (фото)

Василий Ломаченко одевал флаг Белгород-Днестровского, а теперь молчит о его обстреле
Фашисты продолжают уничтожать инфраструктуру и мирных людей Украины. Сегодня ночью армия кровожадного Путина обстреляла Одесскую область.
Пострадали турбаза, а также многоэтажка в Белгород-Днестровском районе. Известно как минимум о 17 погибших. Обычно знаменитости резко реагируют на атаки в их родных городах.
К примеру, уроженец Кременчуга боксер Вячеслав Сенченко назвал Россию страной-людоедом после обстрела ТЦ в его городе. А вот один из самых известных жителей Белгород-Днестровского молчит...
Речь идет о Василии Ломаченко, который вроде как служит в территориальной обороне города. Имея аккаунт в Instagram на 2,1 миллиона подписчиков, боксер не удосужился ни обвинить Россию в терроризме, ни просто поддержать людей.
Вместо этого его страница продолжает пестрить блевотными постами. Последним было поздравление с советским праздником – Днем победы 9 мая. Подпись "Спасибо деду за Победу" не нуждается в комментариях...
И при этом так контрастно выглядит фотография Ломаченко в "сине-желтых" перчатках по соседству. А пост с картинкой "голубя мира" для Украины и России и молитвы в ней и вовсе вызвал раздражение у пользователей после обстрела Одесской области.
- Василий, Вы реально долбанутый? Сегодняшний прилет по родному городу, не? Все равно за мир?
- Ты вообще человек!?
- Удали!!!!!!!!!!!!!!! Докажи, что не все мозги отбили.
- Ну что там, когда ручки будем жать рашистам?
- Вася, ты идиот. Как тебе такие картиночки после того, как под этим флагом справа обстреливают ракетами гражданских насмерть в твоем же Белгород-Днестровском?!
- Позорище!!!!!!
- Конченый
- Дебил, вата
- Вася, ты не Украинец. Позор
Остается надеяться, что Василий лишь собирается с мыслями, чтобы засудить страну-террориста и высказать свою принципиальную позицию. Лишь бы она не заключалась в очередной неуместной молитве, призывах об абстрактной дружбе народов и прочими попытками усидеть на двух стульях...