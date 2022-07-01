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Ломаченко молчит, пока его город бомбят! Боксера разносят в соцсетях (фото)

Андрей Трофимов
1 июля, 10:34
Известный боксер никак не реагирует на атаки фашистов на его город. Вместо этого "ватные" посты в его Instagram продолжают раздражать подписчиков

Василий Ломаченко одевал флаг Белгород-Днестровского, а теперь молчит о его обстреле

Фашисты продолжают уничтожать инфраструктуру и мирных людей Украины. Сегодня ночью армия кровожадного Путина обстреляла Одесскую область.

Пострадали турбаза, а также многоэтажка в Белгород-Днестровском районе. Известно как минимум о 17 погибших. Обычно знаменитости резко реагируют на атаки в их родных городах.

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К примеру, уроженец Кременчуга боксер Вячеслав Сенченко назвал Россию страной-людоедом после обстрела ТЦ в его городе. А вот один из самых известных жителей Белгород-Днестровского молчит...

Речь идет о Василии Ломаченко, который вроде как служит в территориальной обороне города. Имея аккаунт в Instagram на 2,1 миллиона подписчиков, боксер не удосужился ни обвинить Россию в терроризме, ни просто поддержать людей.

Вместо этого его страница продолжает пестрить блевотными постами. Последним было поздравление с советским праздником – Днем победы 9 мая. Подпись "Спасибо деду за Победу" не нуждается в комментариях...

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И при этом так контрастно выглядит фотография Ломаченко в "сине-желтых" перчатках по соседству. А пост с картинкой "голубя мира" для Украины и России и молитвы в ней и вовсе вызвал раздражение у пользователей после обстрела Одесской области.

  • Василий, Вы реально долбанутый? Сегодняшний прилет по родному городу, не? Все равно за мир?
  • Ты вообще человек!?
  • Удали!!!!!!!!!!!!!!! Докажи, что не все мозги отбили.
  • Ну что там, когда ручки будем жать рашистам?
  • Вася, ты идиот. Как тебе такие картиночки после того, как под этим флагом справа обстреливают ракетами гражданских насмерть в твоем же Белгород-Днестровском?!
  • Позорище!!!!!!
  • Конченый
  • Дебил, вата
  • Вася, ты не Украинец. Позор

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Остается надеяться, что Василий лишь собирается с мыслями, чтобы засудить страну-террориста и высказать свою принципиальную позицию. Лишь бы она не заключалась в очередной неуместной молитве, призывах об абстрактной дружбе народов и прочими попытками усидеть на двух стульях...