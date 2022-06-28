Страна-людоед! Чемпион мира из Кременчуга полон злости на Россию

Экс-боксер Вячеслав Сенченко гневно отреагировал на варварский обстрел его родного города

Вячеслав Сенченко в шоке от обстрела Кременчуга

Российские войска продолжают разрушать города Украины. Армия фашистов постоянно атакует инфраструктуру и убивает мирных жителей.

Вчера мир ужаснулся от обстрела Кременчуга. В город прилетели две ракеты, одна из них попала в торговый центр "Амстор". 18 человек погибли.

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Теракт со стороны России не оставил равнодушным боксера из Кременчуга Вячеслава Сенченко. Экс-чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе коротко описал суть всей РФ на своей страничке в Instagram.

"Твари. Россия – это страна-людоед. Страна-террорист!"

Также вчера был атакован городской стадион в Кременчуге. Данный теракт прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон, которого позже высмеял Александр Долгополов.

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К слову, сегодня фашисты не прекратили терроризировать нашу страну. Оккупанты обстреляли стадион в Николаеве, оставив рядом с полем воронку глубиной 5 метров.