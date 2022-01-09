Ломаченка кинули: Камбосос вибрав для захисту слабачка

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що фанати наказали абсолютному чемпіону в легкій вазі Джорджу Камбососу провести захист своїх титулів проти Василя Ломаченка, українця назвавши найбажанішим суперником для австралійця, останній вирішив вибрати собі в опоненти нехай і непереможного бійця, але, порівняно з Василем, менш небезпечного для себе Девіна Хейні.

Це випливає із заяви батька американця Девіна Хейні – Білла.

Реклама

"Я контактував із батьком Камбососа Джимом. І як батькові батько, він дав мені слово, що докладе всіх зусиль, щоб бій його сина з Девіном відбувся. Мені він розвіяв усі чутки про те, що в цю справу залучений Ломаченко. Йдеться тільки про бій Камбососа та Девіна", – наводить слова Хейні-старшого vringe.

Девін Гейні vs Джозеф Діас / Фото: CBS

"Девін готовий їхати до Австралії для поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. Він би поїхав навіть на Юпітер", – додав Хейні-старший.

Утім, за чутками, Девіна Хейні від поїздки до Австралії можуть змусити відмовитися жорсткі антикоронавірусні обмежень у цій країні. Чи це так, батько американця не підтвердив, але й не спростував.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Нагадаємо, австралієць Джордж Камбосос став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі, перемігши у листопаді одностайним рішенням суддів Теофімо Лопеса.

Своєю чергою, Василь Ломаченко став одним із претендентів на титул абсолютного чемпіона світу, здолавши у грудні Річарда Коммі.