9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 19:30 Онлайн
Дженоа --
Спеція --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ломаченка кинули: Камбосос вибрав для захисту слабачка

Андрій Трофімов
9 січня, 16:57
Швидкий шанс на повернення звання абсолютного чемпіона світу вислизає від Василя Ломаченка – схоже на те, що проти Джорджа Камбососа вийде Девін Хейні

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що фанати наказали абсолютному чемпіону в легкій вазі Джорджу Камбососу провести захист своїх титулів проти Василя Ломаченка, українця назвавши найбажанішим суперником для австралійця, останній вирішив вибрати собі в опоненти нехай і непереможного бійця, але, порівняно з Василем, менш небезпечного для себе Девіна Хейні.

Це випливає із заяви батька американця Девіна Хейні – Білла.

Реклама

"Я контактував із батьком Камбососа Джимом. І як батькові батько, він дав мені слово, що докладе всіх зусиль, щоб бій його сина з Девіном відбувся. Мені він розвіяв усі чутки про те, що в цю справу залучений Ломаченко. Йдеться тільки про бій Камбососа та Девіна", – наводить слова Хейні-старшого vringe.

Девін Гейні vs Джозеф Діас / Фото: CBS

"Девін готовий їхати до Австралії для поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. Він би поїхав навіть на Юпітер", – додав Хейні-старший.

Утім, за чутками, Девіна Хейні від поїздки до Австралії можуть змусити відмовитися жорсткі антикоронавірусні обмежень у цій країні. Чи це так, батько американця не підтвердив, але й не спростував.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Нагадаємо, австралієць Джордж Камбосос став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі, перемігши у листопаді одностайним рішенням суддів Теофімо Лопеса.

Своєю чергою, Василь Ломаченко став одним із претендентів на титул абсолютного чемпіона світу, здолавши у грудні Річарда Коммі.

Реклама