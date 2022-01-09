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Ломаченко кинули: Камбосос выбрал для защиты слабачка

Андрей Трофимов
9 января, 16:57
Скорый шанс на возвращение звания абсолютного чемпиона мира ускользает от Василия Ломаченко – все идет к тому, что против Джорджа Камбососа выйдет Девин Хэйни

Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что фанаты буквально приказали абсолютному чемпиону в легком весе Джорджу Камбососу провести защиту своих титулов против Василия Ломаченко, украинца назвав самым желанным соперником для австралийца, последний решил выбрать себе в оппоненты пусть и непобедимого бойца, но, по сравнению с Васей, менее опасного для себя Девина Хэйни.

Это следует из заявления отца американца Девина Хэйни – Билла.

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"Я связывался с отцом Камбососа Джимом. И как отец отцу, он дал мне слово, что сделает все, что в его силах, чтобы бой его сына с Девином состоялся. Мне он развеял все слухи о том, что в это дело вовлечен Ломаченко. Речь идет только о бое Камбососа и Девина", – приводит слова Хэйни-старшего vringe.

Девин Хэйни vs Джозеф Диас / Фото: CBS

"Девин готов ехать в Австралию для поединка за титул абсолютного чемпиона мира. Он поехал бы даже на Юпитер", – добавил Хэйни-старший.

Впрочем, по слухам, Девина Хэйни от поездки в Австралию могут заставить отказаться жесткие антикоронавирусные ограничения в этой стране. Так ли это, отец американца не подтвердил, но и не опроверг.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, австралиец Джордж Камбосос стал абсолютным чемпионом мира в легком весе, победив в ноябре единогласным решением судей Теофимо Лопеса.

В свою очередь, Василий Ломаченко стал одним из претендентов на титул абсолютного чемпиона мира, одолев в декабре Ричарда Комми.

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