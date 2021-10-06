Ломаченко і Термінатор погодили дату і місце бою

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Як повідомляє ESPN, поєдинок Ломаченко – Коммі очолить вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank, який почнеться після церемонії вручення Трофею Хайсмана (нагороди найкращому гравцю в студентському американському футболі). Ця дата вважається однією з найпрестижніших у графіку івентів Top Rank – і фартовою для Василя.

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У 2017-му, боксуючи під час "вечору Хайсмана", Ломаченко нокаутував Гільєрмо Рігондо, а рік по тому одноголосним рішенням суддів здолав Хосе Педрасу.

Для Коммі "вечір Хайсмана" в 2019-му завершився поразкою нокаутом від Теофімо Лопеса.

Річард Коммі – Теофімо Лопес / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, у червні цього року Ломаченко здобув дострокову перемогу над Масайосі Накатані, у такий спосіб закривши свою поразку від Теофімо Лопеса за очками.

Тоді ж було досягнуто домовленість про реванш Ломаченко – Лопес, але сторона американця в підсумку дала задню.

Що стосується Річарда Коммі, то, програвши в 2019 році тому-таки Лопесу, він повернувся в лютому 2021-го і нокаутував Джексона Марінеса.

Річард Коммі / Фото: Getty Images

Коммі на прізвисько Термінатор – родом із Гани, він перший африканський суперник у профі-кар'єрі Ломаченка. Річарду – 34. В його активі – 30 перемог (27 нокаутом). Має три поразки.