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Ломаченко и Терминатор согласовали дату и место боя

Олег Люлька
6 октября, 08:58
Бывшие чемпионы мира в легком весе Василий Ломаченко и Ричард Комми договорились провести поединок 11 декабря – он состоится на арене Medison Square Garden в Нью-Йорке

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Как сообщает ESPN, поединок Ломаченко – Комми возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, который начнется после церемонии вручения Приза Хайсмана (награды лучшему игроку в студенческом американском футболе). Эта дата считается одной из самых престижных в графике ивентов Top Rank – и фартовой для Василия.

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В 2017-м, боксируя в "вечер Хайсмана", Ломаченко нокаутировал Гильермо Ригондо, а год спустя единогласным решением судей одолел Хосе Педрасу.

Для Комми "вечер Хайсмана" в 2019-м завершился поражением нокаутом от Теофимо Лопеса.

Ричард Комми – Теофимо Лопес / Фото: Getty Images

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Напомним, в июне этого года Ломаченко одержал досрочную победу над Масайоши Накатани, тем самым закрыв свое поражение от Теофимо Лопеса по очкам.

Тогда же была достигнута договоренность о реванше Ломаченко – Лопес, но сторона американца в итоге дала задний ход.

Что касается Ричарда Комми, то, проиграв в 2019 году тому же Лопесу, он вернулся в феврале 2021-го и нокаутировал Джексона Маринеса.

Ричард Комми / Фото: Getty Images

Комми по прозвищу Терминатор – родом из Ганы, он первый африканский соперник в профи-карьере Ломаченко. Ричарду – 34. В его активе – 30 побед (27 нокаутом). Имеет три поражения.

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