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Ломаченко, це було б жахливо! Тренер Коммі відповів Васі на заклики викинути рушник

Олег Люлька
12 грудня, 21:03
Василь Ломаченко закликав кут Річарда Коммі здатися у сьомому раунді, але тренер ганця Андре Роз'є відмовився це зробити

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images

Василь Ломаченко переміг, але не добив Річарда Коммі.

У сьомому раунді, відправивши африканця до нокдауну, Ломаченко закликав кут Коммі викинути рушник. "Чи ви хочете, щоб я й надалі його бив?" – говорив своїми жестами Вася.

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Але тренер ганця Андрій Роз'є до рушника так і не потягнувся.

Чому?

"Коли Ломаченко почав сигналізувати – припинити побиття... Якби я це зробив, я помножив би на нуль гордість Коммі, його енергію та його старанність. Це було б жахливим вчинком", – заявив Роз'є.

Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images

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"Я сказав Річарду встати і продовжувати працювати, намагаючись не припускатися помилок. Як бачите, він пройшов усі 12 раундів цього бою і боровся як лев", – додав тренер африканця, якого Ломаченко переміг одноголосним рішенням суддів.

Тренер Коммі не вважає Васю найкращим у дивізіоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Цікаво, що, на думку Андре Роз'є, його підопічний Річард Коммі міг навіть виграти у Ломаченка.

"Ми просто не тиснули на гачок досить швидко, ось чого нам забракло", – сказав тренер Коммі.

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Сам Ломаченко раніше, пояснюючи чому не добив Коммі, сказав, що йому було шкода африканця.

При цьому колишній чемпіон світу у двох категоріях американець Тімоті Бредлі назвав милосердя Ломаченка щодо Коммі слабкістю.

"Не думаю, що Ломаченко зробив би подібне у бою проти Камбососа", – зазначив Бредлі.