Ломаченко йому програє: хейтер Васі назвав ім'я ката для українця

Ломаченко програє Девісу / Фото: REUTERS
Після перемоги Ломаченка над Річардом Коммі українець зажадав бій проти володаря титулів WBA Super, WBO, IBF, WBC Franchise та The Ring Джорджа Камбососа.
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А ось із регулярним чемпіоном світу за версією WBA Джервонтою Девіом Ломаченку тягатися не до снаги. Принаймні так вважає Редкач.
"Ломаченко чи Камбосос? Ломаченко. Але Василь програє Джервонті Девісу. Чому? Девіс потужніший", – розповів Редкач в інтерв'ю каналу ESNews у YouTube.
До речі, Редкач, який раніше виступав проти Ломаченка, після скандалу з прапором несподівано виступив на захист українця.
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Редкач навіть показав подарунок, який дістався йому за те, що не критикував Василя Ломаченка.