Ломаченко йому програє: хейтер Васі назвав ім'я ката для українця

Ломаченко програє Девісу / Фото: REUTERS

Після перемоги Ломаченка над Річардом Коммі українець зажадав бій проти володаря титулів WBA Super, WBO, IBF, WBC Franchise та The Ring Джорджа Камбососа.

Читайте також: Битиметься на порожніх аренах. Ломаченку дісталося від Українського Пітбуля

Реклама

А ось із регулярним чемпіоном світу за версією WBA Джервонтою Девіом Ломаченку тягатися не до снаги. Принаймні так вважає Редкач.

"Ломаченко чи Камбосос? Ломаченко. Але Василь програє Джервонті Девісу. Чому? Девіс потужніший", – розповів Редкач в інтерв'ю каналу ESNews у YouTube.

Потенційний бій: Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс / Фото: YouTube

До речі, Редкач, який раніше виступав проти Ломаченка, після скандалу з прапором несподівано виступив на захист українця.

Реклама

Читайте також: Стопами Ломаченка: призер Олімпіади-2020 оскандалився з прапором

Редкач навіть показав подарунок, який дістався йому за те, що не критикував Василя Ломаченка.