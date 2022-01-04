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Ломаченко йому програє: хейтер Васі назвав ім'я ката для українця

Олександр Трикіша
4 січня, 20:41
Український боксер Іван Редкач вважає, що його співвітчизник Василь Ломаченко переможе абсолютного чемпіона у середній вазі Джорджа Камбососа. А з ким він не зможе впоратися?

Ломаченко програє Девісу / Фото: REUTERS

Після перемоги Ломаченка над Річардом Коммі українець зажадав бій проти володаря титулів WBA Super, WBO, IBF, WBC Franchise та The Ring Джорджа Камбососа.

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А ось із регулярним чемпіоном світу за версією WBA Джервонтою Девіом Ломаченку тягатися не до снаги. Принаймні так вважає Редкач.

"Ломаченко чи Камбосос? Ломаченко. Але Василь програє Джервонті Девісу. Чому? Девіс потужніший", – розповів Редкач в інтерв'ю каналу ESNews у YouTube.

Потенційний бій: Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс / Фото: YouTube

До речі, Редкач, який раніше виступав проти Ломаченка, після скандалу з прапором несподівано виступив на захист українця.

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Редкач навіть показав подарунок, який дістався йому за те, що не критикував Василя Ломаченка.