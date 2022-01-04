Ломаченко ему проиграет: хейтер Васи назвал имя палача для украинца

Ломаченко проиграет Дэвису / Фото: REUTERS

После победы Ломаченко над Ричардом Комми украинец потребовал бой против обладателя титулов WBA Super, WBO, IBF, WBC Franchise и The Ring Джорджа Камбососа.

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А вот с регулярным чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвиом Ломаченко тягаться не по силам. Во всяком случае, так считает Редкач.

"Ломаченко или Камбосос? Ломаченко. Но Василий проиграет Джервонте Дэвису. Почему? Дэвис мощнее", – рассказал Редкач в интервью каналу ESNews в YouTube.

Потенциальный бой: Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис / Фото: YouTube

Кстати, Редкач, ранее выступавший против Ломаченко, после скандала с флагом неожиданно выступил в защиту украинца.

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Редкач даже показал подарок, который достался ему за то, что не критиковал Василия Ломаченко.