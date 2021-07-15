Ломаченко – колишня дівчина Лопеса! Так Васю ще не принижували

Іван Редкач, який свого часу заробив 48 тисяч доларів на поразці Василя Ломаченка, знову почав дошкуляти співвітчизнику їдкими образами

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Василя Ломаченка так ще ніхто не називав, як сьогодні це зробив його головний хейтер – український боксер Іван Редкач, що давно проживає в США.

Усе почалося з того, що Редкач в Twitter назвав Васю найнедооціненішим чемпіоном світу.

"Ломаченко? Він же навіть не чемпіон світу", – здивувався цьому твіту Редкача один з користувачів.

Після чого Редкач і написав образливу для Ломи фразу, давши зрозуміти, що попередні слова про недооціненість Василя були не більше ніж сарказмом.

"Ломаченко – колишня дівчина Теофімо Лопеса", – заявив Редкач, мабуть, маючи на увазі, що Лопес "зробив" Васю в рингу в жовтні минулого року.

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Утім, не забуватимемо, що після своєї нещодавньої перемоги над Накатані Ломаченко на камеру домовився про реванш з Лопесом, який може відбутися в грудні. Можливо, за його підсумками Редкачу вже Лопеса доведеться назвати колишньою дівчиною Василя Ломаченка.

Василь Ломаченко та Іван Редкач / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Редкач часто тролить Ломаченка за його проросійські погляди. А свого часу боксери навіть мало не побилися в американській церкві.

Перед жовтневим же боєм Ломаченко – Лопес Редкач поставив 25 тисяч доларів на американця і виграв чистими 48 тисяч.