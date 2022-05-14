28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
15 травня 16:00
Вест Хем --
Манчестер Сіті --
15 травня 19:00
Мілан --
Аталанта --
15 травня 19:30
Атлетіко --
Севілья --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
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Ліверпуль виграв найстаріший трофей світу у божевільній серії пенальті (відео)

Любомир Луканюк
14 травня, 22:05
Ліверпулю та Челсі знадобилося 14 ударів, щоб визначити в чий клубний музей вирушить Кубок Англії

Футболісти Ліверпуля з Кубком Англії

На "Уемблі" сьогодні Ліверпуль та Челсі розіграли Кубок Англії. Основний та додатковий час був без голів – 0:0.

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Володар титулу вирішувався у серії пенальті. Після перших п'яти ударів кожна команда не забила по разу. Сесар Аспілікуета (Челсі) пробив у штангу, а удар Садіо Мане (Ліверпуль) відбив воротар.

Героєм зустрічі став голкіпер мерсисайдців, який відбив удар Мейсона Маунта. А Костантінос Цімікас забив вирішальний пенальті та приніс Ліверпулю трофей.

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Челсі – Ліверпуль – 0:0 (5:6)

  • 1:0. Маркос Алонсо
  • 1:1. Джеймс Мілнер
  • 1:1. Сесар Аспілікуета (штанга)
  • 1:2. Тьяго Алькантара
  • 2:2. Рис Джеймс
  • 2:3. Роберто Фірміно
  • 3:3. Рос Барклі
  • 3:4. Трент Александер-Арнольд
  • 4:4. Жоржіньо
  • 4:4. Садіо Мане (воротар)
  • 5:4. Хакім Зієш
  • 5:5. Діогу Жота
  • 5:5. Мейсон Маунт (воротар)
  • 5:6. Константінос Цімікас

Таким чином мерсисайдці стали переможцями турніру вперше з 2006 року. Це восьмий Кубок Англії у клубному музеї Ліверпуля. Ось роки їх перемог – 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006, 2022.

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Найчастіше Кубок Англії вигравали лише два клуби: Арсенал (14 разів) та Манчестер Юнайтед (12). По 8 трофеїв ще у Челсі та Тоттенгема.

Треба сказати, що Кубок Англії є найстарішим із футбольних змагань у світі. Перший розіграш відбувся у сезоні 1871/72.