Ліверпуль виграв найстаріший трофей світу у божевільній серії пенальті (відео)

Футболісти Ліверпуля з Кубком Англії

На "Уемблі" сьогодні Ліверпуль та Челсі розіграли Кубок Англії. Основний та додатковий час був без голів – 0:0.

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Володар титулу вирішувався у серії пенальті. Після перших п'яти ударів кожна команда не забила по разу. Сесар Аспілікуета (Челсі) пробив у штангу, а удар Садіо Мане (Ліверпуль) відбив воротар.

Героєм зустрічі став голкіпер мерсисайдців, який відбив удар Мейсона Маунта. А Костантінос Цімікас забив вирішальний пенальті та приніс Ліверпулю трофей.

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Челсі – Ліверпуль – 0:0 (5:6)

1:0. Маркос Алонсо

Маркос Алонсо 1:1. Джеймс Мілнер

Джеймс Мілнер 1:1. Сесар Аспілікуета (штанга)

Сесар Аспілікуета (штанга) 1:2. Тьяго Алькантара

Тьяго Алькантара 2:2. Рис Джеймс

Рис Джеймс 2:3. Роберто Фірміно

Роберто Фірміно 3:3. Рос Барклі

Рос Барклі 3:4. Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд 4:4. Жоржіньо

Жоржіньо 4:4. Садіо Мане (воротар)

Садіо Мане (воротар) 5:4. Хакім Зієш

Хакім Зієш 5:5. Діогу Жота

Діогу Жота 5:5. Мейсон Маунт (воротар)

Мейсон Маунт (воротар) 5:6. Константінос Цімікас

Таким чином мерсисайдці стали переможцями турніру вперше з 2006 року. Це восьмий Кубок Англії у клубному музеї Ліверпуля. Ось роки їх перемог – 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006, 2022.

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Найчастіше Кубок Англії вигравали лише два клуби: Арсенал (14 разів) та Манчестер Юнайтед (12). По 8 трофеїв ще у Челсі та Тоттенгема.

Треба сказати, що Кубок Англії є найстарішим із футбольних змагань у світі. Перший розіграш відбувся у сезоні 1871/72.