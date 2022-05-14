Ливерпуль выиграл старейший трофей мира в сумасшедшей серии пенальти

Футболисты Ливерпуля с Кубком Англии / Фото: REUTERS
На "Уэмбли" сегодня Ливерпуль и Челси разыграли Кубок Англии. Основное и дополнительное время было без голов – 0:0.
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Обладатель титула решался в серии пенальти. После первых пяти ударов каждая из команд не забила по разу. Сесар Аспиликуэта (Челси) пробил в штангу, а удар Садио Мане (Ливерпуль) отбил вратарь.
Героем встречи стал голкипер мерсисайдцев, который отбил удар Мэйсона Маунта. А Константинос Цимикас забил решающий пенальти и принес Ливерпулю трофей.
Челси – Ливерпуль – 0:0 (5:6)
- 1:0. Маркос Алонсо
- 1:1. Джеймс Милнер
- 1:1. Сесар Аспиликуэта (штанга)
- 1:2. Тьяго Алькантара
- 2:2. Рис Джеймс
- 2:3. Роберто Фирмино
- 3:3. Росс Баркли
- 3:4. Трент Александер-Арнольд
- 4:4. Жоржиньо
- 4:4. Садио Мане (вратарь)
- 5:4. Хаким Зиеш
- 5:5. Диогу Жота
- 5:5. Мэйсон Маунт (вратарь)
- 5:6. Константинос Цимикас
Таким образом, мерсисайдцы стали победителями турнира впервые с 2006 года. Это восьмой Кубок Англии в клубном музее Ливерпуля. Вот года их побед – 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006, 2022.
Чаще Кубок Англии выигрывали лишь два клуба: Арсенал (14 раз) и Манчестер Юнайтед (12). По 8 трофеев еще у Челси и Тоттенхэма.
Надо сказать, что Кубок Англии является старейшим из действующих футбольных соревнований в мире. Первый розыгрыш состоялся в сезоне 1871/72.