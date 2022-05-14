28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
14 мая 18:45
Челси --
Ливерпуль --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Ливерпуль выиграл старейший трофей мира в сумасшедшей серии пенальти

Любомир Луканюк
14 мая, 22:05
Ливерпулю и Челси понадобилось 14 ударов, чтобы определить в чей клубный музей отправится Кубок Англии

Футболисты Ливерпуля с Кубком Англии / Фото: REUTERS

На "Уэмбли" сегодня Ливерпуль и Челси разыграли Кубок Англии. Основное и дополнительное время было без голов – 0:0.

Читайте также: Первый супертрофей Украины! Как Динамо выиграло Кубок кубков (видео)

Реклама

Обладатель титула решался в серии пенальти. После первых пяти ударов каждая из команд не забила по разу. Сесар Аспиликуэта (Челси) пробил в штангу, а удар Садио Мане (Ливерпуль) отбил вратарь.

Героем встречи стал голкипер мерсисайдцев, который отбил удар Мэйсона Маунта. А Константинос Цимикас забил решающий пенальти и принес Ливерпулю трофей.

Реклама

Челси – Ливерпуль – 0:0 (5:6)

  • 1:0. Маркос Алонсо
  • 1:1. Джеймс Милнер
  • 1:1. Сесар Аспиликуэта (штанга)
  • 1:2. Тьяго Алькантара
  • 2:2. Рис Джеймс
  • 2:3. Роберто Фирмино
  • 3:3. Росс Баркли
  • 3:4. Трент Александер-Арнольд
  • 4:4. Жоржиньо
  • 4:4. Садио Мане (вратарь)
  • 5:4. Хаким Зиеш
  • 5:5. Диогу Жота
  • 5:5. Мэйсон Маунт (вратарь)
  • 5:6. Константинос Цимикас

Таким образом, мерсисайдцы стали победителями турнира впервые с 2006 года. Это восьмой Кубок Англии в клубном музее Ливерпуля. Вот года их побед – 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006, 2022.

Чаще Кубок Англии выигрывали лишь два клуба: Арсенал (14 раз) и Манчестер Юнайтед (12). По 8 трофеев еще у Челси и Тоттенхэма.

Реклама

Надо сказать, что Кубок Англии является старейшим из действующих футбольных соревнований в мире. Первый розыгрыш состоялся в сезоне 1871/72.