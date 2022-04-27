Ліверпуль – Вільярреал: де і у скільки дивитись матч Ліги чемпіонів

В команд буде потужна підтримка / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Сьогодні на "Енфілді" пройде півфінальний матч Ліги чемпіонів. Ліверпуль зіграє проти Вільярреала.
Ліверпуль може вийти до свого десятого фіналу Кубка/Ліги чемпіонів, тоді як Вільярреал у вирішальних матчах цього турніру ще не грав.
Коли матч. Гра Ліверпуля та Вільярреала пройде 27 квітня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Вільярреалвже йде на нашому сайті.
Крім того, поєдинок Ліги чемпіонів можна переглянути через програму Megogo.
Хто фаворит. Аналітики букмекерських контор вважають англійський клуб фаворитом цього протистояння. Котирування на матч: перемога Ліверпуля – 1.35, нічия – 5.30, перемога Вільярреала – 10.00.
Коефіцієнт на вихід у фінал: Ліверпуля – 1.16, Вільярреала – 5.65. У відсотках це 82 на 18 на користь мерсисайдців.
Дивіться, як Ліверпуль готувався до матчу:
Дивіться, як Вільярреал готувався до матчу: