26 квітня 22:00 Онлайн
Манчестер Сіті 4
Реал 3
27 квітня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Вільярреал --
3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
28 квітня 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
28 квітня 21:45
Манчестер Юнайтед --
Челсі --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Ліверпуль – Вільярреал: де і у скільки дивитись матч Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
27 квітня, 11:07
Мерсисайдці вважаються одними з фаворитів цього розіграшу ЛЧ, але на шляху до фіналу у них стоїть переможець Ліги Європи

В команд буде потужна підтримка / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Сьогодні на "Енфілді" пройде півфінальний матч Ліги чемпіонів. Ліверпуль зіграє проти Вільярреала.

Ліверпуль може вийти до свого десятого фіналу Кубка/Ліги чемпіонів, тоді як Вільярреал у вирішальних матчах цього турніру ще не грав.

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Коли матч. Гра Ліверпуля та Вільярреала пройде 27 квітня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Вільярреалвже йде на нашому сайті.

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Крім того, поєдинок Ліги чемпіонів можна переглянути через програму Megogo.

Хто фаворит. Аналітики букмекерських контор вважають англійський клуб фаворитом цього протистояння. Котирування на матч: перемога Ліверпуля – 1.35, нічия – 5.30, перемога Вільярреала – 10.00.

Коефіцієнт на вихід у фінал: Ліверпуля – 1.16, Вільярреала – 5.65. У відсотках це 82 на 18 на користь мерсисайдців.

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Дивіться, як Ліверпуль готувався до матчу:

Дивіться, як Вільярреал готувався до матчу: