Ливерпуль – Вильярреал: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

У команд будет мощная поддержка / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Сегодня на "Энфилде" пройдет полуфинальный матч Лиги чемпионов. Ливерпуль сыграет против Вильярреала.
Ливерпуль может выйти в свой десятый финал Кубка/Лиги чемпионов, тогда как Вильярреал в решающих матчах этого турнира еще не играл.
Когда матч. Игра Ливерпуля и Вильярреала пройдет 27 апреля и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Кто фаворит. Аналитики букмекерских контор считают английский клуб фаворитом этого противостояния. Котировки на матч: победа Ливерпуля – 1.35, ничья – 5.30, победа Вильярреала – 10.00.
Коэффициент на выход в финал: Ливерпуля – 1.16, Вильярреала – 5.65. В процентах это 82 на 18 в пользу мерсисайдцев.
Смотрите, как Ливерпуль готовился к матчу:
Смотрите, как Вильярреал готовился к матчу: