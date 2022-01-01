Ліверпуль втратив свого тренера через хворобу

Фото: REUTERS/Laurence Griffiths

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поповнив перелік футбольних знаменитостей, які на Новий рік заразилися коронавірусом.

Про позитивний тест Клоппа повідомляє офіційний сайт мерсісайдського клубу.

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Німецький фахівець перебуває на самоізоляції. Через виявлений квід Клопп пропустить матч 21-го туру англійської Прем'єр-ліги з Челсі, який відбудеться в неділю, 2 січня.

Керуватиме Ліверпулем у ньому асистент Клоппа Пеп Ліндерс.

/ Фото: Reuters

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Раніше ми писали, що коронавірус виявлено у Олександра Зінченка. Щоправда, відсутність українця у складі не завадила Манчестер Сіті здобути вольову перемогу над Арсеналом 2:1 та зміцнити лідерство в АПЛ.

Також днями на СOVID-19 захворів Андрій Шевченко – колишній наставник Зінченка у збірній України, а нині коуч італійської Дженоа.

Хвороба Шеви безсимптомна. Але не виключено, що 6 січня проти Сассуоло Дженоа зіграє без Андрія на тренерській лаві.