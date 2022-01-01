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Ливерпуль потерял своего тренера из-за болезни

Андрей Трофимов
1 января, 18:52
54-летний немецкий специалист Юрген Клопп сдал положительный тест на коронавирус

Фото: REUTERS/Laurence Griffiths

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп пополнил число футбольных знаменитостей, на Новый год заразившихся коронавирусом.

О положительном тесте Клоппа сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

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Немецкий специалист пребывает на самоизоляции. Из-за выявленного ковида Клопп пропустит матч 21-го тура английской Премьер-лиги с Челси, который состоится в воскресенье, 2 января.

Руководить Ливерпулем с бровки будет ассистент Клоппа Пеп Линдерс.

Юрген Клопп / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что коронавирус выявлен у Александра Зинченко. Правда, отсутствие украинца в составе не помешало Манчестер Сити одержать волевую победу над Арсеналом 2:1 и укрепить лидерство в АПЛ.

Также на днях коронавирусом заразился Андрей Шевченко – бывший наставник Зинченко по сборной Украины, а ныне коуч итальянской Дженоа.

Болезнь Шевы протекает бессимптомно. Но не исключено, что 6 января против Сассуоло Дженоа сыграет без Андрея на тренерской скамье.