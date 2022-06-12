Ліверпуль допоможе Яремчуку пробитися в основу Бенфіки. Ціна питання – 75 мільйонів

Дарвін Нуньєс та Роман Яремчук можуть більше не зіграти разом / Фото: Getty Images

Трансферне вікно в Європі вже відкрито, тому топклуби збирають свої мільйони, щоб купити найкращих гравців. Першою ластівкою серед топтрансферів став Ерлінг Голанд, який з нового сезону виступатиме за Манчестер Сіті.

Схоже, що активно попрацювати на ринку обіцяє і фіналіст останньої Ліги чемпіонів Ліверпуль. Вінгер мерсисайдців Садіо Мане має намір покинути клуб, інтерес до нього виявляє Баварія.

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Водночас "червоні" вже майже знайшли заміну сенегальцю. Як повідомляє ESPN, Ліверпуль домовився з Бенфікою про купівлю форварда Дарвіна Нуньєса.

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Повідомляють, що уругваєць стане гравцем англійців за 75 мільйонів євро. Ще 25М португальці можуть заробити як бонуси за виступи Дарвіна.

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Заради переїзду на "Енфілд" Нуньєс навіть пропустив товариський матч за збірну Уругваю, щоб пройти медогляд. Контракт розрахований на п'ять років.

Перехід зробить форварда другим найдорожчим трансфером в історії "червоних". Більше Ліверпуль платив лише за Вірджила ван Дейка Саутгемптону (84 млн євро). Минулого сезону Нуньєс був конкурентом українця Романа Яремчука у Бенфіці.

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Уругваєць демонстрував неймовірну форму, забивши 34 голи в 41 матчі та вивівши Бенфіку в 1/4 фіналу ЛЧ. До речі, там "орли" поступилися саме Ліверпулю, проте Дарвін відзначився двома голами у воротах Аліссона.