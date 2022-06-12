Ливерпуль поможет Яремчуку пробиться в основу Бенфики. Цена вопроса – 75 миллионов

Дарвин Нуньес и Роман Яремчук могут больше не сыграть вместе / Фото: Getty Images

Трансферное окно в Европе уже открыто, поэтому топ-клубы собирают свои миллионы, чтобы купить лучших игроков. Первой "ласточкой" среди топ-трансферов стал Эрлинг Холанд, который с нового сезона будет выступать за Манчестер Сити.

Похоже, активно поработать на рынке обещает и финалист последней Лиги чемпионов Ливерпуль. Вингер мерсисайдцев Садио Мане намерен покинуть клуб, интерес к нему проявляет Бавария.

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В то же время "красные" уже почти нашли замену сенегальцу. Как сообщает ESPN, Ливерпуль договорился с Бенфикой о покупке форварда Дарвина Нуньеса.

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Сообщается, что уругваец станет игроком англичан за 75 миллионов евро. Еще 25М португальцы могут заработать в качестве бонусов за выступления Дарвина.

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Ради переезда на "Энфилд" Нуньес даже пропустил товарищеский матч за сборную Уругвая, чтобы пройти медосмотр. Контракт рассчитан на пять лет.

Переход сделает форварда вторым самым дорогим трансфером в истории "красных". Больше Ливерпуль платил лишь за Вирджила ван Дейка Саутгемптону (84 млн евро). В прошлом сезоне Нуньес был конкурентом украинца Романа Яремчука в Бенфике.

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Уругваец демонстрировал невероятную форму, забив 34 гола в 41 матче и выведя Бенфику в 1/4 финала ЛЧ. К слову, там "орлы" уступили именно Ливерпулю, однако Дарвин отметился двумя голами в воротах Алиссона.