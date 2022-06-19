Липовий пенсіонер. Промоутер назвав майбутнього суперника Ф'юрі

Замість бою з Усиком, Ф'юрі поб'ється з Джо Джойсом / Фото: Колаж: Сьогодні

Як і слід було очікувати, відхід Циганського короля з боксу був піар-акцією епатажного супертяжа. Скандаліст, якого підозрюють у зв'язках з ірландською мафією, відновить кар'єру осінню.

Промоутер чемпіона WBC Боб Арум поділився найближчими планами клієнта.

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"Він збирається битися, він любить це, тому чекаю, що Ф'юрі повернеться в ринг до кінця року. Думаю, якщо Джойс виграє свій бій проти Гаммера на початку липня, Ф'юрі – Джойс на "Уемблі" на початку жовтня буде гарним поєдинком, якщо не найкращим. Це приведе до бою Ф'юрі проти переможця Джошуа – Усик . Я зроблю все, що в моїх силах, щоб поєдинок проходив у Великій Британії, тому що не думаю, що для боксу добре проводити подібний бій у Саудівській Аравії.

Джо Джойс / Фото: Instagram

Думаю, ви заробляєте більше грошей, роблячи це в такий спосіб. Але я не вважаю, що це підходить для фанів. Бокс – це вид спорту, який залежить від ентузіазму вболівальників, і ви ніколи не подумали б взяти Супербоул і перенести його до Саудівської Аравії, незалежно від того, що саудити готові платити. У короткостроковій перспективі, можливо, було б вигідно виїхати до Саудівської Аравії, щоб заробити гроші. Але у довгостроковій перспективі це не добре для спорту", – цитує Арума Boxing News 24/7.

Таким чином, можливий поєдинок Ф'юрі з переможцем бою Усик – Джошуа може відбутися наступного року. Додамо, що у цьому поєдинку визначиться абсолютний чемпіон королівського дивізіону.

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Ф'юрі, Усик і Джошуа / Фото: Reuters

Нагадаємо, що минулого місяця папараці застукали п'яного Ф'юрі в Каннах, коли Циганський король ледь не побився з місцевим таксистом.