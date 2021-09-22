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Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
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Лимони Усика! Шалений гонорар українця за бій з Джошуа

Олег Люлька
22 вересня, 09:26
За поєдинок з Ентоні Джошуа, який відбудеться 25 вересня в Лондоні, український боксер отримає гроші, яких ніколи не бачив

Олександр Усик / Фото: Reuters

Гарантований гонорар Усика становитиме 3 млн фунтів (приблизно 3,5 млн євро), однак сума може зрости до 5 млн фунтів (близько 5,8 млн євро), якщо буде продано солідну кількість платних трансляцій бою з Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє Total Sport.

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Водночас інші дані оприлюднив Sporting Free, повідомивши, що залежно від продажу платних трансляцій поєдинку гонорар Усика може з 3,5 млн євро зрости аж до 17,5 млн євро.

Як би там не було, це буде найбільший гонорар у кар'єрі колишнього абсолютного чемпіона світу в крузервейті, олімпійського чемпіона-2012 Олександра Усика.

Попередній рекорд належав поєдинку проти іншого британця Тоні Беллью, якого Усик нокаутував у 2018 році в Манчестері перед переходом в суперважі. За той бій Олександр отримав 2,5 млн євро.

Втім, промоутер Олександра Усика Олександр Красюк наполягає, що у його підопічного немає фіксованої винагороди за бій з Джошуа, а виручку за поєдинок вони з британською стороною поділять у співвідношенні 80% на 20% на користь Ентоні.

Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

Раніше повідомлялося, що Джошуа за бій з Усиком гарантовано дістанеться 17,5 млн євро.

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