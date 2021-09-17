17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

"Лимон" за 3 очки: команда Вернидуба заробила цілий статок завдяки перемозі над Шахтарем

Сергій Шаховець
17 вересня, 13:33
Успішний старт у Лізі чемпіонів значно поліпшив не тільки клубний бюджет Шерифа, а й фінансове становище футболістів і тренерського штабу

Шериф заробив 2,5 млн євро за перемогу над Шахтарем / Фото: Reuters

Головна сенсація Ліги чемпіонів тираспольський Шериф у матчі першого туру обіграв донецький Шахтар з рахунком 2:0.

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Перемога над "гірниками" принесла підопічним Юрія Вернидуба не тільки моральне, а й матеріальне задоволення.

Тираспольський клуб отримає від УЄФА за перемогу 2,8 млн євро. Причому мільйон з цієї суму піде футболістам і тренерському штабу на чолі з Юрієм Вернидубом.

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Додамо, що другий учасник Ліги чемпіонів від України київське Динамо за нічию з Бенфікою заробило 930 тисяч євро.

Після першого туру молдовський Шериф очолює турнірну таблицю в групі D, маючи в активі три очки. Стільки ж у мадридського Реала, який йде другим, на третьому міланський Інтер, а на четвертому донецький Шахтар.

Нагадаємо, що наступний єврокубковий матч команда Де Дзербі проведе в Києві 28 вересня проти Інтера. В іншому поєдинку групи D Реал зіграє проти Шерифа.

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