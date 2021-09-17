17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 14:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

"Лимон" за 3 очка: команда Вернидуба заработала целое состояние благодаря победе над Шахтером

Сергей Шаховец
17 сентября, 13:33
Успешный старт в Лиге чемпионов значительно улучшил не только клубный бюджет Шерифа, но и финансовое положение футболистов и тренерского штаба

Шериф заработал 2,5 млн евро за победу над Шахтером / Фото: Reuters

Главная сенсация Лиги чемпионов тираспольский Шериф в матче первого тура обыграл донецкий Шахтер со счетом 2:0.

Читайте также: Гол в ворота Шахтера – среди лучших в Лиге чемпионов

Победа над "горняки" принесла подопечным Юрия Вернидуба не только моральное, но и материальное удовлетворение.

Тираспольский клуб получит от УЕФА за победу 2,8 млн евро. Причем миллион из этой сумму пойдет футболистам и тренерскому штабу во главе с Юрием Вернидубом..

Реклама

Добавим, что второй участник Лиги чемпионов от Украины киевское Динамо за ничью с Бенфикой заработало 930 тысяч евро.

После первого тура молдовский Шериф возглавляет турнирную таблицу в группе D, имея в активе три очка. Столько же у мадридского Реала, который идет вторым, на третьем миланский Интер, а на четвертом донецкий Шахтер.

Напомним, что следующий еврокубковый матч команда Де Дзерби проведет в Киеве 28 сентября против Интера. В другом поединке группы D Реал сыграет против Шерифа.

Реклама