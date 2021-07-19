Ліга конференцій: Ворскла і Колос дізналися своїх суперників

Ворскла в разі виходу до третього відбірного раунду зустрінеться з переможцем пари Астана – Аріс, а Колосу належить зіграти з найкращим у дуеті Стяуа – Шахтар Караганда

Трофей Ліги конференцій / Фото: UEFA.com

Слідом за донецьким Шахтарем, який отримав Генк у суперники по третьому кваліфікаційному раунду Ліги чемпіонів, дізналися своїх опонентів і українські клуби в третьому за значимістю єврокубковому турнірі-новачці Лізі конференцій – полтавська Ворскла і Колос з Ковалівки.

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КуПС (Фінляндія)/ Ворскла (Україна) – Астана (Казахстан)/Аріс (Греція)

– Астана (Казахстан)/Аріс (Греція) Колос (Україна) – ФКСБ (Румунія)/Шахтар Караганда (Казахстан)

Матчі третього, передостаннього, відбіркового раунду Ліги конференцій відбудуться 5 і 12 серпня. Українські команди перші зустрічі проведуть вдома, повторні – в гостях. При цьому правило виїзного гола в нинішньому сезоні вже не діє.

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Утім, якщо Колосу залишається чекати свого суперника по третьому кваліфай-раунду Ліги конференцій, то Ворсклі для потрапляння до цього етапу ще потрібно здолати фінську команду КуПС. Матчі відбудуться 22 і 29 липня, повторна гра – на полі полтавців.

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Додамо, що ФКСБ, який може дістатися в суперники Колосу, це колишній клуб Стяуа, перейменований через юридичні суперечки про права на назву знаменитої команди з Бухареста.