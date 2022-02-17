Ліга конференцій: результати матчів 1/16 фіналу (оновлюється)

Ліга конференцій повернулася матчами 1/16 фіналу / Фото: REUTERS

Так, вісім переможців групового етапу безпосередньо вийшли до 1/8 фіналу, а володарі других місць зіграють у стикових матчах із командами, які посіли треті місця у своїх групах Ліги Європи.

У 1/8 вже на них чекають Алкмаар, Базель, Гент, Копенгаген, ЛАСК, Ренн, Рома, Феєноорд.

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Розклад матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій 17 лютого

Мідтьюлланн – ПАОК – 1:0

ПСВ – Маккабі Тель-Авів – 1:0

Рапід – Вітес – 2:1

Фенербахче – Славія Прага – 2:3

22:00 Лестер – Раннерс

22:00 Марсель – Карабах

22:00 Селтік – Буде-Глімт

22:00 Спарта Прага – Партизан

Матчі у відповідь пройдуть 24 лютого.

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