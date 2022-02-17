17 лютого 19:45
Барселона 1
Наполі 1
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Ліга конференцій: результати матчів 1/16 фіналу (оновлюється)

Олександр Трикіша
17 лютого, 21:50
Ліга конференцій повернулася матчами 1/16 фіналу. Регламент турніру відрізняється від звичних нам Ліги Європи чи Ліги чемпіонів

Ліга конференцій повернулася матчами 1/16 фіналу / Фото: REUTERS

Так, вісім переможців групового етапу безпосередньо вийшли до 1/8 фіналу, а володарі других місць зіграють у стикових матчах із командами, які посіли треті місця у своїх групах Ліги Європи.

У 1/8 вже на них чекають Алкмаар, Базель, Гент, Копенгаген, ЛАСК, Ренн, Рома, Феєноорд.

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Розклад матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій 17 лютого

  • Мідтьюлланн – ПАОК – 1:0
  • ПСВ – Маккабі Тель-Авів – 1:0
  • Рапід – Вітес – 2:1
  • Фенербахче – Славія Прага – 2:3
  • 22:00 Лестер – Раннерс
  • 22:00 Марсель – Карабах
  • 22:00 Селтік – Буде-Глімт
  • 22:00 Спарта Прага – Партизан

Матчі у відповідь пройдуть 24 лютого.

Календар Ліги конференцій

  • 1/8 фіналу: 10:03. 22:00/17.03. 22:00
  • 1/4 фіналу: 07.04. 22:00/14.04. 22:00
  • 1/2 фіналу: 28.04. 22:00/05.05. 22:00
  • Фінал: 25.05. 22:00 (Тирана)